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Общество17 декабря 2021 8:52

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 652 человека

В тяжелом состоянии находятся 269 пациентов с инфекцией
Анна Маркова
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В больницах Прикамья в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов.

В больницах Прикамья в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 652 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. С каждым днем в Прикамье фиксируется снижение заболеваемости и смертности. Было проведено 9 871 ПЦР-тестов. Общее число инфицированных в Прикамье выросло до 152 350.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов, из них 116 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 202 человека, за сутки – 13.