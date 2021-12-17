В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 652 человека

В больницах Прикамья в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 652 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. С каждым днем в Прикамье фиксируется снижение заболеваемости и смертности. Было проведено 9 871 ПЦР-тестов. Общее число инфицированных в Прикамье выросло до 152 350.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов, из них 116 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 202 человека, за сутки – 13.