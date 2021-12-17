В Добрянке рецидивист украл смартфон и спрятал его у здания полиции

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В Пермском крае рецидивист украл на улице у прохожего телефон, а после спрятал его недалеко от здания полиции. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, 27-летний, ранее судимый парень попросил на улице «позвонить». Доверчивый прохожий дал свой телефон. Но после разговора, тот возвращать ему гаджет отказался и поспешил скрыться.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Он признался, что похищенный телефон сложил в две варежки и спрятал его рядом со зданием территориального отдела внутренних дел под ветками. Полицейские обнаружили тайник, изъяли имущество и вернули потерпевшему.

Теперь вор-неудачник под стражей. Возбуждено уголовное дело.