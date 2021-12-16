В Закамске мужчина с топором гонялся за ухажером сестры

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудят 40-летнего горожанина, который слишком ревностно защищал свою сестру. Подробностями поделились в издании «ВКурсе».

Случай произошел в конце ноября этого года. Двое друзей и сестра одного из них в доме по улице Магистральной распивали алкоголь. Но в один момент мужчина, что не является женщине братом, начал к ней приставать.

Ее брат, в свою очередь, терпеть такого не стал и пригрозил пристававшему. Но тот его не послушал и продолжил свои деяния. Тогда брат девушки набросился на него с топориком для мяса. А после погнался за ним по улице.

После непродолжительной погони мужчин заметила компания и нейтрализовала нападавшего. А после вызвала «скорую» для жертвы нападения. Медикам он достался с проникающими ранениями в грудь и глубокими порезами на руках с повреждением сухожилий.

Теперь ревностному защитнику сестры грозят 11 лет колонии. Возбуждено уголовное дело.