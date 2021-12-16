Пермский сотовый мед признали продуктом года

Фото: сайт кооператива "Пермские пчелы".

Пермские вкусные и полезные продукты в течение этого года не раз удостаивались высокой оценки в различных конкурсах.

На уральской выставке продуктов питания и напитков InterFood Ural 2021, которая проходила в Екатеринбурге, сотовый мед из Прикамья был признан лучшей продукцией выставки.

Заслуженную премию получил сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пермские пчелы».

Прикамские пчеловоды провели ряд успешных встреч с региональными и федеральными ритейлами. Им уже удалось договориться о поставках продуктов из меда в две торговые сети Екатеринбурга.

Также бренд «Пермский мед» принимал участие в национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России» и по итогам народного голосования вошел в ТОП-3 брендов Пермского края 2021 года.

Пасеки кооператива «Пермские пчелы» расположены на севере края - в экологически чистом месте в Красновишерском районе, а мед перерабатывают на юге Прикамья - на мини-заводе в деревне Белое Озеро, что Ординском районе.

Нектар пчёлы собирают с лип, зарослей иван-чая, донника, фацелии и лугового клевера.

Также пасечники участвуют в проекте Минсельхоза по сохранению породы среднерусских пчел – они формируют и рассылают желающим пчелопакеты с пчелосемьями.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал значимость аграрной отрасли для Прикамья.

- Поддержке сельхозтоваропроизводителей в Прикамье уделяется большое внимание, - отмечал Дмитрий Махонин. - Хозяйства получают субсидии и гранты на модернизацию производства и на переработку продукции. Осуществляются инвестиции в инфраструктуру сельских территорий, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать.