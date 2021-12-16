В Пермском районе скоро откроется новая врачебная амбулатория

Фото: краевое правительство.

С начала следующего года жители села Гамово и близлежащих деревень, а также дачники смогут получать медицинские услуги в новой врачебной амбулатории.

Как сообщили в региональном Минстрое, новое медучреждение уже построено и принято в эксплуатацию. Предполагается, что в начале нового года - после получения лицензии – амбулатория откроется.

Новая амбулатория, расположенная в просторном одноэтажном здании площадью 776 квадратных метров, рассчитана на прием 60 пациентов в смену. И будет обслуживать около 7,5 тысяч человек.

Здесь жители села и деревень смогут получить неотложную медицинскую помощь, посетить стоматолога, врачей общей практики. Также в амбулатории оборудуют кабинеты дневного стационара на три койки.

Ранее строительство амбулатории проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что жителям каждой территории Прикамья важно иметь в шаговой доступности современные больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также спортивные объекты. От этого зависит повышение качества жизни в территориях.

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В этом году под контролем Минстроя реализуется 5 проектов сельских врачебных амбулаторий.

До конца года должны ввести в эксплуатацию амбулаторию в Зюкайке. На стадии проектирования - подобные медучреждения в Ныробе и Оверятах.

Ранее была введена в эксплуатацию сельская врачебная амбулатория в деревне Савино Карагайского округа.

Все поликлиники и амбулатории, которые Минстрой передает Министерству здравоохранения Пермского края, оснащены необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием, что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.