Бесплатно покататься на коньках пермяки смогут только с QR-кодами

На катке, а особенно в раздевалках, необходимо использовать средства индивидуальной зашиты и соблюдать социальную дистанцию.
Фото: Олег ЗОЛОТО
21 декабря в Перми стартует ставший традиционным проект «Ледовый сезон». В нем примут участие восемь муниципальных катков. Бесплатно покататься здесь на коньках можно будет по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.
Важное уточнение: поучаствовать в массовых катаниях можно будет только тем пермякам, которые имеют QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Также при входе на каток, особенно в раздевалках, необходимо использовать средства индивидуальной зашиты и соблюдать социальную дистанцию.
Список катков:
«Гайва» (улица Карбышева, 52)
«Авангард» (улица Светлогорская, 14)
«Юность» (улица Революции, 27)
«Фаворит» (улица Репина, 69)
«Спутник» (улица Мензелинская, 12)
«Победа» (улица Обвинская, 9)
«Молния» (улица Волховская, 26)
Каток у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).
Проект «Ледовый сезон» реализуется в Перми уже пятый год подряд и становится все популярнее среди пермяков: первый год катки посетили около 20 тысяч человек, а в прошлом году уже 30,5 тысяч человек.