Глав муниципалитетов хотят проверять на детекторе лжи

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Указ о проверках чиновников Пермского края на детекторе лжи был подписан три с половиной года назад еще Максимом Решетниковым. Предполагалось, что это поможет противодействовать коррупции в органах власти. Проходить психофизиологические исследования предлагалось всем членам кабинета министров Прикамья, главе администрации губернатора и его заместителям, руководителям исполнительных органов государственной власти.

На днях Дмитрий Махонин внес изменения в указ своего предшественника. Во-первых, было рекомендовано принять участие «в добровольных психофизиологических исследованиях с применением полиграфа» не только краевым чиновникам, но и главам муниципальных образований Пермского края. Во-вторых, внесено уточнение, что «результаты опроса с применением полиграфа носят рекомендательный … и не могут являться основанием для отказа в заключении служебного контракта».