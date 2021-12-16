Елки в зоопарк можно привезти до 10 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский зоопарк примет в дар нераспроданные деревья с елочных базаров. Специалисты просят продавцов не выбрасывать их на свалки, а привезти зверям. Передать елку или сосну могут только компании. От частных лиц деревья не принимаются.

- Елки, которые вы украшаете дома, могут быть опасны для животных, - говорят в зоопарке. - На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных.

Привезти хвойные деревья можно до 10 января 2022 года. Подробности можно узнать по телефону +7-(952)-321-459 (Лариса) или 2-12-26-21 (305).