В центре Перми автомобили едут, утопая в воде

В Перми из-за повреждения водопровода затопило несколько улиц.

В социальных сетях появились несколько роликов, как автомобили о общественный транспорт бороздят по воде в самом центре Перми. Затоплена часть улицы Ленина, площадь Гайдара, улица Локомотивная. Причиной потопа стало повреждение водопровода.

- При работах строительной организации на улице Локомотивная около 14.00 15 декабря поврежден магистральный водовод диаметром 600 мм, - сообщает «Новогор - Прикамье». – Из-за сильной утечки участок будет отключен от водоснабжения.

Адреса, где не будет воды в компании обещают сообщить позже. Уборка наледи на проезжей части и тротуарах будет организована.