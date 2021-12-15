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Общество15 декабря 2021 11:02

Администрация заплатит пермячке 100 тысяч рублей за сломанную ногу

Женщина поскользнулась на гололеде и упала
Анна Маркова
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Пермячка упала на улице и сломала ногу.

Пермячка упала на улице и сломала ногу.

Фото: архив "КП"

Пермячка подала иск в суд на МКУ «Благоустройство Свердловского района» Перми. Женщина вышла из здания «Бест Хенд» на улице Яблочкова, поскользнулась на гололеде и упала. Ее доставили в травмпункт, врачи диагностировали перелом бедра со смещением. Пермячку госпитализировали и провели операцию.

«Вред здоровью был причинен в результате ненадлежащего исполнения МКУ «Благоустройство Свердловского района» обязанности по обработке противогололедными материалами территории», - сообщили в суде Пермского края.

Учреждение заплатит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.