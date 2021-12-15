Администрация заплатит пермячке 100 тысяч рублей за сломанную ногу

Пермячка упала на улице и сломала ногу.
Фото: архив "КП"
Пермячка подала иск в суд на МКУ «Благоустройство Свердловского района» Перми. Женщина вышла из здания «Бест Хенд» на улице Яблочкова, поскользнулась на гололеде и упала. Ее доставили в травмпункт, врачи диагностировали перелом бедра со смещением. Пермячку госпитализировали и провели операцию.
«Вред здоровью был причинен в результате ненадлежащего исполнения МКУ «Благоустройство Свердловского района» обязанности по обработке противогололедными материалами территории», - сообщили в суде Пермского края.
Учреждение заплатит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.