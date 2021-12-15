Пермяк украл электронику на миллион рублей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермская полиция раскрыла серию краж из магазинов электроники. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, к полицейским с заявлением обратилась сотрудница одного из магазинов сотовой связи в Перми. По ее словам, в салон проникли неизвестные и украли 36 телефонов. Позже было установлено, что к преступлению причастен уже судимый 38-летний пермяк. Ночью вор проник в павильон и вынес телефоны.

Как выяснили следователи, осенью молодой человек совершил четыре таких кражи. В общей сумме мужчина вынес мобильные телефоны, планшеты, ноутбук из магазинов электроники на сумму более 1,1 млн руб.

Задержанный вину признал и рассказал, что похищенное сбыл на территории соседнего региона. А вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.