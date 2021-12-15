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Общество15 декабря 2021 3:33

В Прикамье за неделю ОРВИ и гриппом заболели 32 тысячи человек

Это на 11% выше, чем на прошлой неделе
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Олег Золото

Фото: Олег Золото

В Пермском крае за неделю ОРВИ и грипп выявили у 32 784 жителей региона. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Это на 11,6% превышает показатель прошлой недели. Эпидемический порог превышен среди взрослых и школьников. Доля взрослых пациентов составляет 48%.

Специалисты советуют жителям и гостям края не переохлаждаться, чаще мыть руки водой с мылом, стараться не прикасаться к лицу, избегать контактов с заболевшими. А также регулярно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни.