В Прикамье за неделю ОРВИ и гриппом заболели 32 тысячи человек

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В Пермском крае за неделю ОРВИ и грипп выявили у 32 784 жителей региона. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Это на 11,6% превышает показатель прошлой недели. Эпидемический порог превышен среди взрослых и школьников. Доля взрослых пациентов составляет 48%.

Специалисты советуют жителям и гостям края не переохлаждаться, чаще мыть руки водой с мылом, стараться не прикасаться к лицу, избегать контактов с заболевшими. А также регулярно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни.