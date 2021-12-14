В Перми построят дом для расселения людей из аварийного жилья

Новый дом построят на улице Чайковского. Фото: Анна Маркова

В Перми на улице Чайковского, 11 построят дом для расселения людей из аварийного жилья. Контракт на проектирование и строительство объекта заключили с ООО «ЖКБ-Строй-Инвест». Срок сдачи дома - 2023 год.

На сайте госзакупок размещены аукционы на строительство муниципальных 10-этажных домов по улице Маяковского, 54, 57 для расселения людей из аварийного жилья. Завершить их строительство должны в 2023 и 2024 годах.

Консультацию по программам расселения можно получить у специалистов городского управления жилищных отношений по телефону: 207-50-19, 207-50-55.