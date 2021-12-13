Восемь проектов Пермского края получили Гран при «Туристического сувенира»

Делегация от Пермского края была одной из самых представительных на конкурсе

Участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» приняли представители 45 регионов России. Пермский край был представлен в 13 номинациях из 33 и был отмечен 14 дипломами.

Восемь проектов завоевали Гран-при конкурса. В их числе «Духи города Ч» Чердынского краеведческого музея, «Сувенирная кукла Пермячка на веретене» мастера Любови Герлиц, «Шишка в шоколаде» и «Ассорти чаёв» от компани «Пермское. Дремучее. Любимое» (Пермь), фигурки в зверином стиле «Медведь» и «Семья», пряники «Гостинец из Кунгура», леденец «Пермяк солёные уши».

Еще четыре проекта заняли вторые места: «Аммониты Пермское море», «Берестяная солонка» каменный сувенир «Косуля» и «Подвески и галстуки из бересты», мастер Татьяна Надымова. Диплом за третье место получило варенье «Уральские ананасы» из сосновых шишек.

Администрация города Перми получила специальный диплом за продвижение города. Им удостоили проект «Туристическая городская подарочная открытка».