В Перми водитель такси получил срок за ДТП со «скорой»

В ДТП серьезно пострадал один из пассажиров такси. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамске осудили водителя такси, который устроил ДТП со «скорой». В июле этого он на «Ладе Гранте» не предоставил преимущество машине медиков и столкнулся с ней.

«Скорая» перевернулась на бок, пострадали два фельдшера и водитель. В машине такси были два пассажира, 19-летний пассажир получил тяжелые травмы, вместе с водителем и еще одним 20-летним пассажиром они были госпитализированы.

Следователи выяснили, что виновник аварии за несколько месяцев до случившегося взял в аренду машину у знакомого и подрабатывал таксистом. В день ДТП молодой человек был пьян. Он решил покатать товарищей по ночному городу. Они врезались в машину «скорой» на скорости 130 км/ч, никто из них не был пристегнут.

- Суд приговорил водителя такси к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев, - сообщили подробности решения суда в ГУ МВД по Пермскому краю.