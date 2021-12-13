Пермяк похитил у спящей подруги 200 тысяч рублей

. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Перми полиция задержала рецидивиста, который обокрал свою подругу на круглую сумму. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Мотовилихе. 37-летняя женщина пришла в гости к другу в арендованную квартиру и уснула. А на утро вместе с ее компаньоном пропали и кредитные карты из сумки пострадавшей.

Пермячка пыталась дозвониться до мужчины, но безрезультатно. Спустя время женщине пришли СМС о списании денег с ее счетов в общей сумме 200 тыс. руб.

Благо, оперативники быстро нашли 33-летнего вора. Подозреваемый скрылся в отеле Березников. На деньги пострадавшей он снял номер и распивал в нем алкоголь. А еще на похищенные деньги вор купил себе новый телефон.

Полиция изъяла у мужчины 67 тыс. руб. Остальные деньги он уже успел потратить. Сейчас виновник дела под стражей.

Последний раз из заключения он освободился летом 2021 года. На этот раз рецидивисту грозит отправиться в места заключения на 6 лет.