В Прикамье будут судить 20-летнюю девушку-водителя, из-за которой пострадали два парня

От легкового автомобиля мало что осталось. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Этим летом на автомобиле «Хендай Солярис» по улицам Чусового ехала компания молодых людей. За рулем сидела 20-летняя девушка, пассажирами были два ее сверстника.

При въезде на Чусовской мост молодая водительница не вписалась в габариты и протаранила ограждение. Ее приятелей с переломанными руками и ногами увезли в больницу.

Как сообщают полицейские, у девушки и раньше были нелады с соблюдением правил дорожного движения. Теперь ее будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.

Габариты ограждения моста оказались слишком узкими. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

- Расследование этого уголовного дела закончено, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – В августе девушка, находясь за рулем автомобиля «Хендай Солярис», двигалась по улице Максима Горького. При въезде на мост через реку Чусовую она не справилась с управлением, допустила выезд автомобиля на обочину с последующим наездом на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадали двое пассажиров - молодые люди с многочисленными травмами головы и тела, переломами рук и ног были госпитализированы в больницу. Эти повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.