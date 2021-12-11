У пермского ДК имени Солдатова обустраивают ледовый городок

Фото: rusovok.ru

В Перми возле ДК имени Солдатова стартовало обустройство ледовой локации. Об этом рассказали в пермской мэрии. Так, на площади перед ДК уже красуется елочка. А до 27 декабря будут готовы все ледовые объекты.

Тематика маленького ледового городка – «Снежный бал». На площади появятся несколько ледовых фигур: «Колонный коридор», «Танцующая пара» с интерактивным объектом «Чаша», лабиринт «Вьюга» и «Снежинки».

А фонтаны на площади украсят светодиодными гирляндами. Также вокруг одного фонтана сделают лабиринт, ва округ второго – интерактивный объект «Катушка».