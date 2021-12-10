В Перми доноры крови смогут бесплатно узнать уровень своих антител к COVID-19

Фото: Пермская станция переливания крови

Пермская станция переливания крови объявила об акции для новых доноров в Перми и Кунгуре. Те, кто впервые сдают кровь, могут бесплатно узнать уровень своих антител к коронавирусу до 27 декабря.

Кровь можно сдать по адресу: улица Лебедева, 54. С понедельника по четверг с 9:00 до 13:30, а в пятницу: с 9:00 до 13:00.

Адрес в Кунгуре: улица Красногвардейцев, 45Г. С 08:00 – до 13:30. В пятницу пункт забора крови заканчивает работу на полчаса раньше.

Запись не обязательна. Но можно и записаться, просто позвонив по телефонам 282-53-21 (Пермь) и 2–69–61 (Кунгур).

Результаты анализа на антитела придут в течение трех дней.