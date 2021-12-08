Судебные приставы опубликовали фото мужчины, который должен полмиллиона за алименты

Приставы разыскивают Данила Титова.

В Перми судебные приставы опубликовали фото 33-летнего Данилы Титова, который по решению суда должен своей дочери на содержание более 500 тысяч рублей.

Мужчина скрывается от судебных приставов, по месту регистрации не проживает, на связь не выходит, его объявили в розыск. Если у вас есть информация, гед может находится Данил Титов, позвоните в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8-904-849-90-97.

Напомним, за невыплату алиментов ребенку, нарушителю может грозить уголовное наказание вплоть до одного года лишения свободы.