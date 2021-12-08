Жительница Пермского края отсудила у больницы 400 тысяч рублей за смерть отца

У мужчины температура держалась четыре дня, поэтому его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Фото: архив "КП"

Жительница Березников отсудила у Краевой больницы имени академика Вагнера 400 тысяч рублей за смерть отца в лечебном учреждении.

Это случилось в сентябре 2020 года. У мужчины резко поднялась температура до 39,8 градусов и держалась четыре дня, поэтому его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

В реанимации пациенту поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Мужчина впал в кому, на следующий день у него наступила клиническая смерть.

- Дочь погибшего обратилась в суд с иском к больнице, посчитав, что ее отцу была оказана некачественная и несвоевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. - Комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что при оказании медицинской помощи были выявлены недостатки. Суд, исходя из имеющихся в деле доказательств пришел к выводу, что ответчик допустил дефекты оказания медицинской помощи пациенту.

Размер компенсации дочери умершего в больнице пациента составил 400 тысяч рублей.