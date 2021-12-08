Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым

Фото: Райффайзенбанк.

Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут полностью онлайн управлять процессом открытия счета.

Предприниматель проходит весь путь от заявки до выбора места и времени встречи с представителем банка в своем личном кабинете в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

- Мы сделали процесс открытия счета непрерывным для клиента - теперь банк не звонит вам, чтобы договориться о встрече, а вы сами назначаете ее онлайн в любое удобное для себя время, - объяснил директор офиса Райффайзенбанка в Перми Алексей Пылов. - И все это можно сделать очень быстро, сразу в день подачи заявки. Мы стремимся сделать все сервисы для предпринимателей моментальными. Цифровой банковский продукт должен быстро решать задачу бизнеса и не требовать к себе дополнительного внимания.