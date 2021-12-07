«Амкар» возобновит работу клубного фан-шопа у «Звезды»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» возобновляет работу фан-шопа, который находится на подходе к стадиону «Звезда» (улица Куйбышева, 95). Дата возобновления работы магазина – 12 декабря, рассказали нам в пресс-службе красно-черных.

Напомним, первый в истории «Амкара» магазин клубной атрибутики открылся пять лет назад – в 2016 году. Магазин проработал до сентября 2018 года, закрывшись после ликвидации «Амкара» летом того же года.

ФК «Амкар-Пермь», как правопреемник «Амкара», был официально возрожден летом 2021 года. Теперь клуб не только вернулся в профессиональный футбол, но и вернулся в магазин, где будет продавать клубный мерч.