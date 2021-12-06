В Пермском крае растет число жителей, поддерживающих ЗОЖ

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В Пермском крае продолжается реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в структуру национального проекта «Демография». Почему важен этот проект, на что он направлен? Об этом рассказала главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Юлия Власова.

- Юлия Борисовна, одна из целей проекта - увеличить долю жителей Пермского края, ведущих здоровый образ жизни. За счет чего этого можно добиться?

- Наша задача обучить людей мерам первичной профилактики, информировать их о правильном питании, оптимизации физической активности, необходимости отказа от вредных привычек. Забота о собственном здоровье должна стать образом жизни: путем повышения приверженности к диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам, вакцинации, повышения стрессоустойчивости. Первые положительные результаты уже есть. Доля граждан, ведущих ЗОЖ, увеличилась и по результатам 2020 года составляет 6 процентов.

- Удается ли привлечь работодателей к вопросам сохранения здоровья их работников?

- Важной задачей проекта является разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Уже более 100 предприятий Пермского края разработали и активно внедряют корпоративные программы, а также успешно транслируют свой опыт. 30 ноября состоялся первый краевой форум «Здоровье в промышленном городе», где практики реализации корпоративных программ были успешно представлены такими предприятиями, как ПАО «Метафракс Кемикалс», ООО «Камский кабель», ООО «Нестле Россия» в Перми.

В рамках корпоративной программы в 2021 году проведено уже несколько мероприятий проекта Центра общественного здоровья и медицинской профилактики под рабочим названием «Врачебный десант». Пилотной площадкой выбраны фабрики ООО «Нестле Россия». В дальнейшем планируем распространить такой проект и на другие предприятия.

- Какие значимые мероприятия прошли в рамках проекта?

- В этом году у нас прошли две акции федерального масштаба. В апреле состоялась акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. В городах Пермь, Чайковский, Кудымкар, Лысьва, Верещагино были открыты маршруты здоровья, которые внесены в Единый реестр маршрутов здоровья Российской Федерации.

В сентябре в Перми и Чайковском прошла акция «Волна здоровья», где часть мероприятий также была посвящена формированию ЗОЖ: маршруты здоровья, конференции, мастер-классы и многое другое.

В ноябре в рамках ярмарки «Медицина-2021» состоялся круглый стол «Состояние и перспективы формирования принципов здорового питания в Пермском крае». Организатором выступал наш центр, а среди присутствовавших были и представители медицинского сообщества, органов власти, муниципалитетов, бизнес-сообщества. Одним из показателей проекта является снижение темпов первичной заболеваемости ожирением. Такой фактор риска, как избыточная масса тела, находится на первом месте и выявляется почти у 70 процентов людей. Продолжается активное сотрудничество с волонтерами-медиками: среди совместно реализованных проектов можно отметить фестиваль «Будь здоров. Fest», проект «Аллея здоровья - детям», проект #ДоброВСело, форум «Вместе к здоровью», а также проведение мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. И это только некоторые проекты.

В этом году при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики был создан Общественный совет, в который вошли представители органов власти, некоммерческих организаций, представители молодежи и церкви.