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Происшествия6 декабря 2021 10:18

В центре Перми водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Погибший переходил дорогу в неположенном месте
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ГИБДД Перми

Фото: ГИБДД Перми

В Перми в Ленинском районе под колесами иномарки погиб 34-летний мужчина. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе.

Трагедия произошла 6 декабря в районе 06:00 утра. Mersedes-Benz, которым управлял 39-летний водитель, двигался по шоссе Космонавтов к улице Мильчакова. Около дома по адресу шоссе Космонавтов, 10а под его колеса попал мужчина, что переходил дорогу в неположенном месте. Скорость авто была большой – пострадавший скончался на месте происшествия.

Проводится проверка всех обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело.