В Пермском крае пропал бывший сотрудник ГУФСИН

Михаил Коновалов пропал в понедельник Фото: из семейного архива

В Березниках родные разыскивают 48-летнего Михаила Коновалова. Бывший сотрудник ГУФСИН, теперь в отставке, ушел из дома в понедельник, 29 ноября.

- Его видели в последний раз в обед, возле магазина, и с тех пор о нем ничего неизвестно, - сообщила жена Михаила, Галина. – Телефон он оставил дома, но документы у него были с собой.

Родные обзвонили всех знакомых, проверили больницы, но пока о пропавшем мужчине информации нет. Если вы что-то знаете об его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону: 8 952 656-58-19.