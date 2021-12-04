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Звезды4 декабря 2021 11:41

«Хохловка» уже приглашает на рождественские вертепы

Новогодние праздники начнутся в музее со следующей недели
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Музей "Хохловка"

Фото: Музей "Хохловка"

Музей «Хохловка» подготовил программу на зимние праздники. В декабре-январе в музее можно будет своими руками смастерить кукол для вертепа, разучить рождественские песнопения, отправиться в путешествие по старым деревенским избам и узнать, как в старину встречали новый год без елки.

С 11 декабря в «Хохловке» начинаются занятия «Вертепное представление всем на удивление» (0+). В музее уже несколько лет существует традиция рождественских вертепов, а в этом году пермяки смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно показать его. Вместе с участниками фольклорного ансамбля музея можно узнать, как устроен вертепный театр, своими руками смастерить кукол для вертепа, выучить рождественские песнопения и разыграть вертепное представление.

С 18 декабря музей приглашает на экскурсионный квест «Тайна старого календаря или Как новый год без елки встречали» (0+).

В январе «Хохловка» будет проводить святочные программы с колядованием и посиделками.