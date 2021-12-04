В Пермский край доставили большую партия вакцины «ЭпиВакКорона»

15 390 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» доставили в Пермский край. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 390 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» доставили в Пермский край. Как сообщили в администрации губернатора региона, в ближайшее время ее отправят в поликлиники и частные клиники Прикамья.

Всего Пермский край за этот год получил более полутора миллионов комплектов разных вакцин от COVID-19. Прививку сделали 1,075 миллиона жителей.

Главный внештатный эпидемиолог пермского Минздрава Вадислав Семериков призвал прививаться переболевших жителей региона.

- У вакцинированных и переболевших разный уровень защиты, - отметил эпидемиолог. - У привитых антител больше, поэтому рекомендую перенесшим коронавирусную инфекцию прививаться по истечении шести месяцев. Это необходимо, так как они все равно находятся в группе риска.