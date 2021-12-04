В массовом ДТП под Пермью погибли три человека

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Вечером в пятницу, 3 декабря, около 22 часов на трассе Пермь-Березники в Добрянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, на 73-м километре трассы автомобиль «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Гранту». После столкновения от сильного удара «Фольксваген» отбросило на двигавшийся по дороге Hyundai.

В результате ДТП погибли на месте водитель и двое пассажиров «Фольксвагена», а водитель и пассажир отечественной легковушки госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Пермскому краю.