Власти Перми выставили на торги здание бани

Фото: Банный комплекс "на Теплоходной"/Вконтакте

Департамент имущественных отношений выставил на торги аренду двухэтажного здание бани по улице Теплоходной, 14 в Кировском районе. Об этом сообщает издание business-class.

Торги назначены на 9 декабря 2021 года. По условиям аукциона, арендатор сможет использовать постройку для оказания населению банных и дополнительных услуг. Также в условиях аукциона говорится, что победитель торгов должен будет содержать здание за свой счет.

Сумма годовой аренды без НДС составляет 613,05 тысяч рублей. Площадь здания с земельным участком - 613 квадратных метров. Дата постройки – 1979 год.

Напомним, накануне в Осе «Склады купцов Чердынцевых» - объект культурного наследия - сдали в аренду по рублю за квадратный метр. Арендатор сможет использовать здание для размещения склада или торгового и/или административного учреждения. Договор аренды будет действовать до 2070 года.