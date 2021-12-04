Главный санитарный врач ввел запрет на посещение больных в стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ среди взрослых и школьников. Как сообщили в Роспотребнадзоре, еженедельный пороговый уровень заболеваемости превышен на 32,2 процента, среди школьников - на 34,5 процентов. На карантин отправлены несколько сотен школьных классов и групп в детских садах.

Главный санитарный врач ввел запрет на посещение больных в стационарах. Пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ не рекомендовано допускать в неинфекционные лечебные учреждения.

Также руководителям образовательных учреждений направлены предписания о проведении мероприятий по профилактике гриппа. В школах и детских садах должны проводить «утренний фильтр» с измерением температуры. Допускать к занятиям школьников с температурой или насморком – запрещается. При отсутствии в группе или классе более 20 процентов детей учебный процесс должен приостанавливаться на срок не менее 7 дней.