В Пермском крае руководители почты погашали долг за счет сотрудников

Материальный ущерб, нанесенный почте, оценили в 70 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

В конце 2019 года в соликамском отделении связи была выявлена недостача в размере 100 тысяч рублей.

- Чтобы ее покрыть, начальник почтового отделения и ее заместитель решили, что одна из них оформит кредит, а погашать они его будут вместе за счет других сотрудников,- рассказали в краевой полиции.

36-летняя начальница отделения связи составила фиктивные документы, оформив трех операторов на должности почтальонов. При этом она сказала сотрудникам, что почту им разносить не нужно, а зарплату за дополнительную работу отдавать ей или ее 43-летней заместительнице.

Суд признал их виновными в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. Они приговорены к двум годам условно с испытательным сроком на год и погашению ущерба.