Теодор Курентзис раскрыл программу фестиваля «Дягилев +», который пройдет в Перми

Оркестр musicAeterna. Фото: Антон Завьялов

С 23 по 25 декабря Теодор Курентзис и Пермский театр оперы и балета представят в Перми специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев +». Стала известна его программа. Главным событием проекта станет симфонический концерт оркестра под управлением Теодора Курентзиса: 23 декабря на открытии «Дягилев+», которое состоится на Заводе Шпагина в исполнении musicAeterna прозвучит музыка два балетов Игоря Стравинского — «Жар-птица» и «Петрушка».

25 декабря там же пройдет концерт-посвящение поэту Шарлю Бодлеру, программа которого состоит из мировых премьер, созданных по заказу Теодора Курентзиса.

24 декабря на сцене Органного зала выступит хор Parma Voices с программой, включающей образцы музыки Возрождения и барокко. А в Доме Дягилева состоится камерный концерт пианистки Юлианны Авдеевой.

25 декабря завершит проект традиционная Diaghilev+ party с альтернативной музыкой российских и европейских групп.