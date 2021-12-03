Разработка ученых пермского политеха позволит «атаковать» бактерии, устойчивые к антибиотикам

Фото: пресс-служба пермского политеха

Ученые пермского политеха, института экологии и генетики микроорганизмов и института технической химии УрО РАН получили новое антибактериальное соединение, которое сможет эффективно бороться с опасными штаммами бактерий стафилококка.

По словам ученых, стафилококки постоянно находятся в симбиозе с людьми и животными и являются важными компонентами их кожных покровов и слизистых оболочек. В норме они редко вызывают патогенные процессы. Но «выживаемость» этих микроорганизмов в агрессивных условиях окружающей среды достаточно высока, поэтому важно отслеживать уровень их устойчивости к антибиотикам в лечебных учреждениях. Стафилококки являются одной из главных причин возникновения клинически значимых инфекций. Например, некоторые из них – бактерии Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus haemolyticus – при попадании в организм пациентов с ослабленным иммунитетом могут вызывать их инфицирование и провоцировать развитие болезненных состояний.

– Исследования показывают, что бактерии находят способы «обходить» действие антибиотиков и дезинфектантов, чтобы выжить в «оккупированной» нише. В частности, они образуют биопленки, которые значительно повышают их устойчивость к внешним факторам, в том числе к иммунному ответу человека. Поэтому ученые находятся в экстренном поиске новых эффективных антибактериальных соединений, а также разрабатывают методы совместного использования традиционных и альтернативных антибиотиков, – рассказывает один из исследователей, выпускник кафедры химии и биотехнологии политеха Иван Пьянков.

По словам разработчиков, бактерии в составе биопленок менее уязвимы к действию антибактериальных препаратов и воздействию иммунной системы человека. Это может быть связано с формированием особых межклеточных контактов и образованием единой генетической системы, а также появлением клеток с пониженной чувствительностью к антибиотикам. Внеклеточное вещество в биопленках тоже «ослабляет» действие лекарств.

Пермские исследователи предложили использовать дезинфектант – препарат «СА», который синтезировали на основе изохинолина, совместно с новым низкомолекулярным катионным пептидом бактериального происхождения – хоминином. Они изучили его эффективность в отношении биопленок бактерий клинического штамма Staphylococcus haemolyticus и его устойчивого к антибиотикам варианта.

Ученые установили, что препарат «СА» обладает выраженным бактерицидным действием и способен уменьшать «сцепление» бактерий с окружающими поверхностями на 50 %. Комбинации «СА» и хоминина позволяют снизить их токсичное действие на организм человека и резко повысить антибактериальную эффективность.

– Результаты исследований показали, что антибактериальное соединение успешно нейтрализует бактерии – как свободно живущие, так и в составе биопленок. Дезинфектант эффективно уничтожает живые бактерии, его действие проявляется практически мгновенно. Совместное использование этих соединений позволяет значительно снизить их концентрации для предотвращения развития пленок, то есть приводит к синергии: эффект от совместного использования превышает их действия по отдельности, – поясняет разработчик.

Новое дезинфицирующее средство может быть использовано для эффективной обработки поверхностей в медицинских учреждениях.