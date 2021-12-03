Глава Пермского края встретился с 4-кратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко

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В Пермь приехал 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Именитый спортсмен встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президентом Союза ММА России, советником генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодежной политике, депутатом Заксобрания Прикамья Радмиром Габдуллиным.

Во время встречи участники обсудили ряд вопросов в сфере развития спорта и наметили планы по сотрудничеству. Дмитрий Махонин отметил, что регион заинтересован во взаимодействии со спортивными федерациями и союзами и отметил, что яркие состязания не только дают возможность зрителям увидеть выступления именитых спортсменов, но и помогают вовлекать жителей в занятия физкультурой и спортом

В ходе встречи стороны достигли договоренностей о проведении в Перми в 2022 году всероссийского турнира по ММА, который будет приурочен к 300-летию региональной столицы. Планируется, что соревнования станут ежегодными, и в будущем они могут проходить не только в Перми, но и в других территориях, где для его проведения имеются залы. В частности, такие площадки на сегодня есть в Березниках и Соликамске.

Также участники обсудили создание инфраструктуры для занятий смешанными боевыми искусствами в Прикамье. Федор Емельяненко заметил, что в Пермском крае уже имеются хорошие специалисты для реализации совместных проектов.

«В регионе есть спортсмены высокого уровня. Ваши самбисты, дзюдоисты, сейчас и кикбоксеры, хорошо известны в профессиональном сообществе. Например, самбисты и дзюдоисты из Пермского края многократно входили в сборную России. Сейчас и ММА развивается. Мы готовы помогать растить из юных спортсменов будущих чемпионов», – сказал чемпион мира.

По словам Радмира Габдуллина, за последнее время в Пермском крае много сделано для развития ММА. В 2021 году в состав сборной России вошли 5 прикамских бойцов. «Мы стараемся формировать правильную спортивную культуру среди молодых людей. В Прикамье они целеустремленные и открытые, и для нас очень важно, чтобы у каждого, кто живет на пермской земле, была возможность самореализоваться именно здесь. Наша задача – совместно создавать для этого все условия. Для поддержания уровня спортсменов ММА сегодня в крае необходимо развивать этот вид спорта, как массовый», – сказал Радмир Габдуллин.

Дмитрий Махонин поддержал инициативу поставил региональному Минспорта задачу проработать вопрос с их трудоустройством.

Также Федор Емельяненко и Радмир Габдуллин рассказали о предложении руководства компаний «Уралкалий» и «Уралхим» к региональным властям рассмотреть возможность реализации пилотного проекта, направленного на популяризацию ММА, – организовать в Пермском крае отделение лагеря для молодежи «Большая перемена». Предполагается, что это будет представительство международного лагеря «Артек». Дмитрий Махонин выразил готовность включиться в реализацию проекта, напомнив, в регионе уже действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие молодых людей. И создание отделения лагеря для молодежи «Большая перемена» может стать еще одной точкой притяжения.

В рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона» в ближайшие два дня Федор Емельяненко вместе с известным бойцом Кириллом Сидельниковым посетит Березники и Соликамск. Там спортсмены встретятся с молодежным активом, спортсменами школ боевых искусств и проведут мастер-класс для 100 юных спортсменов, представляющих самбо, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу, кикбоксинг, тайский бокс и ММА.

Отметим, в Перми Федор Емельяненко находится в связи с запуском межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Наша справка

Федор Емельяненко – российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжелом весе по версии Pride FC. Двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.