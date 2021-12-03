ЧОПу, охранявшему вуз во время стрельбы в пермском университете, вынесли предупреждение

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В краевом Арбитражному суде удовлетворили жалобу прокурора Дзержинского района к ЧОП «Арсенал-Регион». Это охранное предприятие обеспечивало безопасность ПГНИУ в момент трагических событий у пермском университете.

20 сентября, когда первокурсник университета устроил в вузе кровавую бойню, на проходной в корпусе №8 дежурил сотрудник ЧОПа, который не имел удостоверения. То есть – его не обучали тому, как вести себя в экстренной ситуации. Его действия не вызвали нареканий – он вызвал по мобильной связи группу быстрого реагирования ЧОПа, затем помогал эвакуировать из здания студентов. Но за то, что он находился на посту без лицензии, его ранее по иску Росгвардии суд оштрафовал на 3 тысячи рублей.

И вот теперь предупреждение вынесли в адрес охранного предприятия – за то, что допустили на пост сотрудника без необходимой лицензии.

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