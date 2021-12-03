Пермский цирк провел акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: permcircusofficial

2 декабря Пермский цирк открыл свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья для проведения открытой репетиции в рамках социально-благотворительной некоммерческой акции «Доктор цирк». Приурочена она к Международному дню инвалидов, который отмечается сегодня, третьего декабря. Артисты цирковой программы Гии Эрадзе «5 континентов» представили шоу-ревю самых ярких номеров своей программы.

Посетить акцию можно было по пригласительным билетам, которые выдавались в кассах цирка. Свою порцию витаминов хорошего настроения в Пермском цирке получили дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья с соблюдением следующих условий: негромкое звуковое сопровождение – на 30 % тише, чем на обычном цирковом представлении; продолжительность представления около 1 часа, что комфортно для детей и сопровождающих; использующим коляски зрителям, предоставляется возможность разместиться в первых рядах, бесплатное посещение акции.

Фото: пресс-служба Пермского цирка

«Доктор цирк» - федеральный проект, разработанный «Российской государственной цирковой компанией» для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. В его рамках одновременно в 25 цирках России собрались тысячи людей, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей, не может позволить себе прийти в цирк и зарядиться положительными эмоциями, а ведь они так необходимы в нашей жизни.

Фото: пресс-служба Пермского цирка

Напомним, что 3 декабря - международный день инвалидов. Он отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи во всем мире с 1992 года. Цель праздника – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.