В Перми лечение котика от коронавируса обошлось в 225 тысяч рублей

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В Перми врачи вылечили от коронавируса кота по имени Блиц. На уход за питомцем, терапию и лекарства ушло более 225 тыс. руб., сообщается в соцсетях приюта «Матроскин».

Кот болел неизлечимым ранее коронавирусом кошек. Вирус мутировал в инфекционный перитонит (ФИП).

«ФИП легче представить не словами, а болью. Это крайне тяжёлое инфекционное заболевание, которое ВСЕГДА в нашем приюте оканчивалось смертью», - отметили в приюте «Матроскин».

Усилиями ветеринаров и неравнодушных пермяков кот все же смог оправиться от недуга. В соцсетях было создано сообщество «Малыш Блиц борется с коронавирусом!», где все желающие могли материально поддержать лечение кота.

168 тыс. руб. из потраченной суммы ушли на лекарства. Более 57 тыс. руб. потратили на сопутствующую терапию. В итоге Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который вылечился от коронавируса кошек.