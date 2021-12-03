Главный тренер «Пармы» рассказал о дебюте в сборной Литвы

Фото: БК "Парма"

Главный тренер пермского БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис рассказал о дебюте в сборной Литвы по баскетболу. Напомним, рулевой пермяков совмещает должность главного тренера «Пармы» и литовской национальной команды.

В конце ноября Литва под руководством Максвитиса и обыграла дома сборную Болгарии со счетом 89:69 и на выезде сборную Чехии — 74:66. Игры прошли в рамках отбора к Чемпионату мира 2023.

«Большая честь и ответственность возглавлять сборную. Но я этот тренерский экзамен выдержал. В первой игре дома с Болгарией везло. Начали и закончили игру с хорошей энергией. Во второй игре уже труднее победа досталась. Увидел как команда играет в сложных моментах. Для меня как для молодого тренера это было очень хорошо», - рассказал Казис Максвитис.

Также тренер поделился ожиданиями от грядущего матча в рамках Единой лиги ВТБ:

«Из сборной вернулись не все здоровые. Большие вопросы по Марцелю Понитке, который вернулся из сборной Польши с травмой. Доктора выясняют серьезность его травмы. Соперник наш сильно поменялся. Новый тренер, который предпочитает контактный баскетбол на грани фола. Надо правильно ответить на их контакт. У нас достаточно времени, чтобы перезагрузиться и подготовиться. Очень хотим показать хороший баскетбол. Ждем болельщиков на своих играх».

Теперь Казис Максвитис и литовский форвард Эйгирдас Жукаускас уже вернулись в Пермь из расположения сборной. «Парма» готовится ко встрече с польской «Зелена-Гурой» в рамках Единой лиги ВТБ, которая пройдет 6 декабря на паркете УДС «Молот» (0+).