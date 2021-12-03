В Прикамье мужчина обманул 17 человек на 6 млн рублей

Пермяки, поверив мошеннику, оставались без денег и автомобилей.

В Перми 43-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, потерпевшими стали 17 человек, которые отдали ему более 6 миллионов рублей.

Он подыскивал потенциальных покупателей поддержанных автомобилей на электронных торгах. Убеждал их, что может купить автомобиль по цене, значительно ниже рыночной. Злоумышленник предлагал внести предоплату. Потерпевшие, не получив ни автомобиля, ни денег обращались с заявлением в полицию.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.