В Пермском крае директор фирмы присвоила 80 млн рублей, продавая чужое имущество

Бывшего директора фирмы осудили на 4 года колонии. Фото: Василий Вахрин

В Перми осудили бывшего директора ООО «РегионКонсалтСервис». Ее обвиняли в присвоении имущества в особо крупном размере, с использованием служебного положения в составе организованной группы. Подробности преступления рассказали в прокуратуре Прикамья.

Подсудимая с пятью соучастниками исполняли государственный контракт и похитили более 80 млн рублей. Используя свое служебное положение, в 2016-2017 гг., исполняя условия договора, заключенного с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, продали арестованное имущество должников. Деньги от продажи они не перечисляли в ведомство, а присваивали себе, переводя на личные расчетные счета и банковские карты.

Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и коммерческому банку, который был взыскателем по ряду исполнительных производств, причинен ущерб более 80 млн рублей.

Суд назначил женщине 4 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима. Один из соучастников уже осужден, в отношении еще четырех ведется следствие.