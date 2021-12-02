Завершен капитальный ремонт восьми электродвигателей на перекачивающих станциях АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило капитальный ремонт восьми электродвигателей насосных агрегатов на производственных объектах в Республике Татарстан, Пермском крае, Свердловской и Кировской областях.

Работы проводились с апреля по ноябрь 2021 года. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Прежние электродвигатели были выпущены и введены в эксплуатацию на перекачивающих станциях в 1994 – 1999 гг. После наработки более 40 тыс. часов с начала эксплуатации, а также для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик было принято решение о временном выводе оборудования для проведения капитального ремонта.

В частности, произведен ремонт статоров и смонтированы новые роторы. Основные технические характеристики оборудования приведены к паспортным значениям. Выполненные работы позволили значительно повысить коэффициент полезного действия и обеспечить снижение энергозатрат в процессе дальнейшей эксплуатации.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. После завершения опробования, а также пусконаладочных работ электродвигатели на нефтеперекачивающих станциях «Карабаш», «Азнакаево», «Набережные Челны», «Калейкино», «Михайловка», головной перекачивающей станции «Альметьевск», линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» введены в эксплуатацию.