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Происшествия2 декабря 2021 3:58

В Пермском крае женщина спасала от смерти знакомого своего сына

Она отбила нож и вызвала «скорую»
Анна Маркова
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Мужчину задержали за попытку убийства, его ждет суд.

Мужчину задержали за попытку убийства, его ждет суд.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Березниках на 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на убийство. В сентябре в одной из квартир по улице Льва Толстого, между нетрезвыми мужчинами произошла ссора. После этого обвиняемый дождался, когда его знакомый ляжет спать, взял ножом и ударил лезвием в шею.

В квартире также была мать нападавшего, она оттолкнула сына от потерпевшего, отобрала нож и вызвала скорую помощь.

- Преступные действия обвиняемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.