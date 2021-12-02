В Пермском крае женщина спасала от смерти знакомого своего сына

Мужчину задержали за попытку убийства, его ждет суд. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Березниках на 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на убийство. В сентябре в одной из квартир по улице Льва Толстого, между нетрезвыми мужчинами произошла ссора. После этого обвиняемый дождался, когда его знакомый ляжет спать, взял ножом и ударил лезвием в шею.

В квартире также была мать нападавшего, она оттолкнула сына от потерпевшего, отобрала нож и вызвала скорую помощь.

- Преступные действия обвиняемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.