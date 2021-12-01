Анатолий Путин ответит на вопросы пермяков о новом тарифном меню

В Перми с 10 января будет действовать новое транспортное тарифное меню. Фото: Анна Маркова

В Перми 3 декабря пермяки смогут задать вопросы начальнику городского департамента транспорта Анатолию Путину. Он проведет прямую телефонную линию. Основной темой станет тарифное меню, оно вступит в силу с 10 января 2022 года.

Звонки будут принимать с 9.00 до 11.00 по телефону: 212-18-91.

Напомним, департамент транспорта пересмотрел концепцию проездных. Основной упор сделан на доступные безлимитные проездные. Начальная скидка на них - от 10% до 50%, со временем она может увеличиться. Также в скором времени будут работать цифровые карты, выпустить и пополнять ее можно в приложении «Транспортная карта Пермь».

Еще одним новшеством будут льготные проездные для школьников 1-4-х классов, для них проезд будет бесплатный. Для многодетных малоимущих семей также предусмотрены льготы.