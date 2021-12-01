Пермские трамваи засияли новогодними огнями

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Трамваи краевой столицы засияли праздничными огнями. Вагоны начали украшать к приближающемуся празднику – Новому году, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, на пермских рельсах разъезжают уже девять украшенных вагонов. Традиция украшения трамваев города продолжается уже третий год подряд.

«Для украшения одного трамвая модели «Львенок» специалистам потребовалось порядка 350 метров гирлянд, для украшения «Льва» – 700 метров. Также светящими гирляндами украсили экспонаты музея электротранспорта - трамвай и троллейбус, стоящие у здания МУП «Пермгорэлектротранс», - поделились в мэрии.

Впервые МУП «Пермгорэлектротранс» украсило транспорт светящими гирляндами в 2019 году в честь празднования 90-летия трамвайного движения.