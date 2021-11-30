ДТП на трассе «Нытва – Кудымкар» унесло жизни двух человек

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

В Пермском крае в ДТП на трассе «Нытва – Кудымкар» погибло два человека. Подробности происшествия «Комсомолке» рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД.

Так, утром 30 ноября в направлении Кудымкара ехал ВАЗ-2115. За рулем находился 83-летний житель Нытвы. На четвертом километре на перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество ВАЗу-2111, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

В результате аварии погибли оба водителя автомобилей. Продолжается проверка, и устанавливаются все детали ДТП.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

ГИБДД в очередной раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. А особенно в гололед и снегопад.