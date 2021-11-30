Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 8:17

Компания из Санкт-Петербурга спроектирует строительство третьего моста через Каму

Работы по контракту оценили в 605,5 млн рублей
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: www.permkrai.ru

Фото: www.permkrai.ru

Строительство третьего моста через Каму в Пермском крае спроектирует компания ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга. Уже подведены результаты конкурса, об этом сообщили в региональном Минтрансе. Подписать контракт планируют в ближайшее время, работы оценили в 605,5 млн рублей.

За право спроектировать третий камский мост боролись 7 компаний. В итоге победителем конкурса признали одного участника.

- Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать и обосновать не менее 3-х вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова и предложить альтернативы, - сообщили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта.

Власти Прикамья считают приоритетным вариант строительства третьего мост в створе ул. Крисанова. Если это место будет выбрано окончательно, то мост пройдет по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь.