Компания из Санкт-Петербурга спроектирует строительство третьего моста через Каму

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Строительство третьего моста через Каму в Пермском крае спроектирует компания ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга. Уже подведены результаты конкурса, об этом сообщили в региональном Минтрансе. Подписать контракт планируют в ближайшее время, работы оценили в 605,5 млн рублей.

За право спроектировать третий камский мост боролись 7 компаний. В итоге победителем конкурса признали одного участника.

- Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать и обосновать не менее 3-х вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова и предложить альтернативы, - сообщили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта.

Власти Прикамья считают приоритетным вариант строительства третьего мост в створе ул. Крисанова. Если это место будет выбрано окончательно, то мост пройдет по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь.