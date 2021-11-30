В Пермском крае девушка оставила годовалого малыша со своим знакомым, чтобы его обокрасть

Девушка обокрала знакомого, когда пришла к нему в гости. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 22-летнюю девушку осудили за кражу с банковской карты. Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В Куеде девушка пришла в гости с годовалым сыном к 55-летнему мужчине с просьбой одолжить деньги, но в тот день у него не было наличных. Вместе они пили чай, хозяин дома играл с ребенком, а его мать в это время взяла телефон мужчины и перевела с его счета около шести тысяч рублей на карту своего приятеля.

Мужчина, обнаружив пропажу денег обратился в полицию. Виновницу установили и возбудили уголовное дело. Суд назначил ей один год шесть месяцев условно. Также обязана вернуть украденные деньги потерпевшему.