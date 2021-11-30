В последний день осени в Пермском крае ожидается сильный ветер и +2 градуса

В ближайшие дни в Пермском крае будет аномально тепло. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни будет сыро, ветрено и пасмурно, в регионе продолжается аномальная оттепель, которую прогнозировали синоптики.

В последний день осени, 30 ноября, днем пойдет мокрый снег, дождь. В отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега, ночью туман. Ветер днем юго-восточный 8–13 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью –5…0°, в горах до –10°, днем –3…+2°.

1 декабря оттепель продолжится, будет еще теплее, чем сегодня. Ночью –3…+2°, днем –1…+4°.