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Общество30 ноября 2021 4:17

За неделю в Пермском крае заболевших ОРВИ и гриппом увеличилось на 20%

Больше всего их среди школьников и взрослых
Анна Маркова
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Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом - взрослые.

Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом - взрослые.

Фото: Анна МАРТЫНОВА

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. С 22 – 29 ноября в медучреждения обратились 23 567 человек с ОРВИ. Это на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

Эпидемический порог превышен среди взрослых и школьников, об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего заболевших среди взрослых –48,5%.

Чаще всего заболевания вызывают возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются случаи вирусов гриппа A(H3N2).