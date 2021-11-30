За неделю в Пермском крае заболевших ОРВИ и гриппом увеличилось на 20%

Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом - взрослые. Фото: Анна МАРТЫНОВА

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. С 22 – 29 ноября в медучреждения обратились 23 567 человек с ОРВИ. Это на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

Эпидемический порог превышен среди взрослых и школьников, об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего заболевших среди взрослых –48,5%.

Чаще всего заболевания вызывают возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются случаи вирусов гриппа A(H3N2).